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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Bauwagen wird Raub der Flammen

Ulm (ots)

Die Feuerwehren aus Zang und Königsbronn mussten am frühen Samstagmorgen gegen 04:05 Uhr zu einem Brand im Wald neben der K 3035 ausrücken. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein von jungen Menschen genutzter Bauwagen in Vollbrand stand. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe kann momentan nicht beziffert werden. Die Polizei Heidenheim (Tel.: 07321/322-432) hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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