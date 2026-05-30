Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kappel - Motorradfahrerin schwer verletzt

Die Vorfahrt missachtete am Samstagnachmittag ein Audifahrer. Es kam zu einem folgeschweren Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der ereignete sich kurz vor 15.30 auf der Kreisstraße zwischen Eberhardzell und Mühlhausen. Eine 22jährige Motorradfahrerin fuhr mit ihrer Kawasaki von Eberhardzell in Richtung Mühlhausen als auf Höhe Kappel ein 46jähriger Audifahrer nach links in die gleiche Richtung wie sie in die Kreisstraße abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß des Audis mit der vorfahrtsberechtigten Motorradfahrerin. Die 22jährige wurde mit ihrer Maschine nach links ins Feld abgewiesen und kam etwa 50m nach dem Zusammenstoß zum Liegen. Sie erlitt dabei schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht werden. Die Kreisstraße wurde während der Unfallaufnahme bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Zusammenstoß dürfte ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro entstanden sein. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit/Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(EL2687845)

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