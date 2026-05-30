Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Überholmanöver endet mit Frontalzusammenstoß

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos und einem Linienbus kam es am Samstagnachmittag zwischen Böhmenkirch und Söhnstetten

Ulm (ots)

Als Unfallverursacher konnte der 31jährige Fahrer eines VW Golf ermittelt werden. Der überholte kurz nach 13 Uhr in Fahrtrichtung Söhnstetten einen vor ihm fahrenden Dacia und einen Linienbus. An der Stelle, einer Rechtskurve, ist Überholverbot und auf der Fahrbahn eine durchgezogene Mittellinie aufgebracht. Kurz vor er vor dem Linienbus wieder einscheren konnte, kam dem Golf-Fahrer ein Mercedes entgegen. Der 55jährige Fahrer des Mercedes konnte nicht mehr ausweichen und krachte frontal in den Golf. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der Golf über die Fahrbahn und touchierte auch noch den Dacia eines 55jährigen. Der wurde über eine Böschung ins angrenzende Feld abgewiesen. Auch am Linienbus entstand Sachschaden. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Verkehrsunfall nur der Fahrer des VW Golf leicht verletzt. Die drei Insassen des Mercedes, genauso wie die fünf Insassen des Dacia und auch die zwei Fahrgäste des Linienbusses samt Busfahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 75 tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidenheim übernommen. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswägen und auch der Rettungshubschrauber eingesetzt. Glücklicherweise konnten die Rettungskräfte größtenteils ohne Patienten wieder abrücken. Die Feuerwehr Böhmenkirch sicherte mit mehreren Einsatzkräften die Unfallstelle. Die B 466 musste bis 16.45 Uhr voll gesperrt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit/Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(EL2687784)

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