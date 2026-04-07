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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Unbekannte zündeln in Zugtoilette

Aulendorf/Bad Schussenried (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter ist es am Samstag (04.04.2026) in einem Zug zwischen Aulendorf und Bad Schussenried gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge zündeten der oder die Täter gegen 14:00 Uhr eine Rolle Klopapier auf der Zugtoilette an. Durch den Brandgeruch wurden die Reisenden auf das Feuer aufmerksam und informierten den Zugbegleiter, welcher den Brand selbstständig löschte. Alarmierte Polizisten trafen beim Halt des Zuges in Bad Schussenried weder den/die Tatverdächtigen, noch die Zeugen an.

Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei unter anderem zum entstandenen Sachschaden dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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