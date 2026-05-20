Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin erwischt Dieb an ihrem Fahrzeug

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein bisher unbekannter Täter nutzte in der Nacht auf Mittwoch, 20.05.2026, die günstige Gelegenheit und durchsuchte zwei Fahrzeuge nach Diebesgut, die vermutlich unverschlossen waren.

Gegen 01:00 Uhr bemerkte eine Bielefelderin, dass die Innenbeleuchtung ihres Ford Kuga angegangen war. Sie sah aus dem Haus an der Herner Straße und bemerkte einen Mann, der sich im Fahrzeuginneren an ihren Sachen zu schaffen machte.

Als er die Bielefelderin erblickte, ergriff der Täter die Flucht. Mit einem erbeuteten schwarzen Rucksack der Marke Nike lief er in Richtung Grabenkamp.

Er war etwa 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarz-weiß karierte Hose.

Am nächsten Morgen stellte eine Anwohnerin der nahegelegenen Brockhagener Straße fest, dass die Beifahrertür ihres Mercedes GLK offenstand. Aus dem Auto wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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