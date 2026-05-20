Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Graffiti-Sprayer im Parkhaus erwischt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes traf einen 13- und einen 15-Jährigen am Dienstag, 19.05.2026, beim Besprühen von Parkhauswänden an der Joseph-Massolle-Straße an und rief die Polizei.

Gegen 16:15 Uhr bemerkte der Wachmann bei einem Rundgang Sprühgeräusche. Als er der Sache auf den Grund ging, sah er zwei junge Personen, die mit Spraydosen hantierten.

Die Farbe an den Türen und Wänden des Parkhauses war so frisch, dass die gerufenen Streifenbeamten noch sahen, wie sie an einigen Stellen herunterlief.

Bei den beiden Ertappten aus dem Kreis Gütersloh fanden die Beamten weitere Spraydosen und Farbstifte, die sie sicherstellten. Ebenso wurde das Butterflymesser des 15-Jährigen sichergestellt. Die Polizisten nahmen Anzeigen wegen den zwei Sachbeschädigungen und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz auf. Im Anschluss wurden die zwei von den verständigten Erziehungsberechtigten abgeholt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell