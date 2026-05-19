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Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Räuberischer Ladendiebstahl mit drohendem Einsatz eines Messers

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Räuberischer Ladendiebstahl mit drohendem Einsatz eines Messers
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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei einen Täter, der am Freitag, 23.05.2025, in einem Geschäft nach einem Diebstahl den Ladendetektiv mit einem Messer bedrohte.

Der Unbekannte ist verdächtig, in einem Geschäft am Jahnplatz einen größeren Ladendiebstahl begangen zu haben und sich anschließend unter drohendem Einsatz eines Messers gegenüber den Ladendetektiven im Besitz der Beute gehalten zu haben. Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt den Gesuchten?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld den Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/204177

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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