Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Identitätsdiebstahl

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Seit Sonntag, 03.05.2026, nutzt ein Täter die Personaldaten einer Bielefelderin, um bei zahlreichen Banken auf ihren Namen Kreditkarten zu erlangen und einzusetzen.

Eine 19-jährige Bielefelderin wurde auf einem kostenlosen Instant-Messaging-Dienst für Mobilgeräte gegen 19:30 Uhr kontaktiert. Der Unbekannte forderte sie auf, ein Lichtbild ihres Personalausweises zu senden. Dafür würden ihr dann 5000 Euro überwiesen werden. Die Bielefelderin willigte ein und verschickte über den Instant-Messaging-Dienst ein Foto ihres Ausweises.

In den folgenden Tagen erhielt die Bielefelderin zahlreiche Briefe einer Bank. Mithilfe ihres Personalausweises hatten Unbekannte mehrere Kreditkarten beantragt und eingesetzt, so dass bereits ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Nachdem die Bielefelderin die Karten sperren ließ, beantragten die Täter bei anderen Banken neue Kreditkarten mit ihrem Personalausweis.

Die Polizei erinnert: Seien Sie vorsichtig, mit dem Umgang Ihrer Daten! Geben Sie möglichst nur Daten an, wenn es zwingend erforderlich ist. Seien Sie skeptisch, wenn man Ihnen viel Geld für ein Foto Ihres Ausweises in Aussicht stellt.

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