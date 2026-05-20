POL-BI: Warnung vor Identitätsdiebstahl
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Seit Sonntag, 03.05.2026, nutzt ein Täter die Personaldaten einer Bielefelderin, um bei zahlreichen Banken auf ihren Namen Kreditkarten zu erlangen und einzusetzen.
Eine 19-jährige Bielefelderin wurde auf einem kostenlosen Instant-Messaging-Dienst für Mobilgeräte gegen 19:30 Uhr kontaktiert. Der Unbekannte forderte sie auf, ein Lichtbild ihres Personalausweises zu senden. Dafür würden ihr dann 5000 Euro überwiesen werden. Die Bielefelderin willigte ein und verschickte über den Instant-Messaging-Dienst ein Foto ihres Ausweises.
In den folgenden Tagen erhielt die Bielefelderin zahlreiche Briefe einer Bank. Mithilfe ihres Personalausweises hatten Unbekannte mehrere Kreditkarten beantragt und eingesetzt, so dass bereits ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Nachdem die Bielefelderin die Karten sperren ließ, beantragten die Täter bei anderen Banken neue Kreditkarten mit ihrem Personalausweis.
Die Polizei erinnert: Seien Sie vorsichtig, mit dem Umgang Ihrer Daten! Geben Sie möglichst nur Daten an, wenn es zwingend erforderlich ist. Seien Sie skeptisch, wenn man Ihnen viel Geld für ein Foto Ihres Ausweises in Aussicht stellt.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell