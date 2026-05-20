POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Täterinnen erbeuten Schmuck
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Babenhausen- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei zwei Frauen, die am Freitag, 05.12.2025, aus einem Geschäft Schmuck im vierstelligen Euro Bereich gestohlen haben.
Die Unbekannten entwendeten gegen 14:10 Uhr gemeinsam aus dem Verkaufsraum einer Drogerie an der Babenhauser Straße Schmuck. Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt die Täterinnen?
Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld die Diebinnen: https://polizei.nrw/fahndung/204214
Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.
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