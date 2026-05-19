Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrügerinnen versprechen magische Heilung

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Zwei Frauen konnten am Freitagnachmittag, 15.05.2026, eine Bielefelderin davon überzeugen, ihnen Geld zu zahlen. Als Gegenleistung erhielt sie ein Päckchen, das angeblich zur Heilung von Krankheiten dienen sollte.

Die 65-jährige Bielefelderin wurde gegen 15:20 Uhr an einem Supermarkt, an der Beckhausstraße und der Stadtheider Straße gelegen, von einer Frau angesprochen. Sie gab an, Krankheiten von Angehörigen heilen zu können. Zu einem Gespräch begab sich die Bielefelderin mit der Unbekannten auf das Gelände eines benachbarten Krankenhauses. Die Frau versprach, für Geld ihre Heilkräfte in einem Päckchen zu übergeben. Während des Gesprächs kam eine weitere fremde Frau in dem kleinen Park hinzu.

Um Geld zu holen, fuhr die 65-Jährige anschließend mit der Betrügerin per Stadtbahn zu ihrem Wohnhaus nach Stieghorst. Gemeinsam fuhren die Frauen mit Straßenbahnen zurück. In dem Park hielt sich noch die Mittäterin auf. Die Bielefelderin übergab ihr Geld an die beiden Betrügerinnen, die in Richtung Johanneswerkstraße und Schildescher Straße verschwanden.

Das übergebene Päckchen war in einem Tuch eingeschlagen. Darin fand die 65-Jährige einige wertlose Notizzettel und informierte schließlich die Polizei.

Die Beschreibungen der beiden tatverdächtigen Frauen:

Die Haupttäterin soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und circa 165 cm groß gewesen sein. Sie soll ein osteuropäisches Aussehen haben. Ihre langen und gelockten Haare waren brünett. Sie hatte rosa und weiß lackierte Fingernägel. Sie trug einen burgunderroten Mantel und eine Sonnenbrille, in der Form von Katzenaugen.

Die Mittäterin soll etwa 40 Jahre alt und ebenfalls 165 cm groß gewesen sein. Sie soll ein osteuropäisches Aussehen haben und hatte ihre blonden Haare zu einem Dutt gebunden. Sie trug eine graue und blaue Sportjacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

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