Polizei Bielefeld

POL-BI: 3. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach Schussabgabe in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Der 21-Jährige wurde nach der Überprüfung eines bei der Vorführung benannten Alibis entlassen.

Nach den Schüssen auf dem Parkplatz in der Schweriner Straße, gegen 22:00 Uhr, flüchtete der Tatverdächtige mit einem Mercedes AMG mit Wuppertaler Kennzeichen. Bei dem Mercedes AMG handelt es sich um ein Mietfahrzeug, welches zum Tatzeitpunkt an den 21-Jährigen aus Spenge vermietet war. Weitere Spuren führten zu einem dringenden Tatverdacht gegen den Spenger. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, wurde er anschließend in einem PKW festgenommen. Zu den Tatvorwürfen äußerte er sich gegenüber den Polizisten jedoch nicht.

Bei der Vorführung beim Haftrichter am Montagmittag, machte der 21-Jährige erstmals Angaben und benannte einen anderen Aufenthaltsort zum Tatzeitpunkt. Nachdem der Richter gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte, nahmen die Polizisten die Recherchen bezüglich des Alibis auf. Aufgrund der Ermittlungen nach seinen Angaben des 21-Jährigen konnte sein Aufenthaltsort zur Tatzeit, der nicht der Tatort war, bestätigt werden. Er wurde aus der Untersuchungshaft entlassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell