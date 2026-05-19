Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall: SUV gerät in den Straßengraben

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schröttinghausen - An der Beckendorfstraße ist eine Autofahrerin aus Herford am Montag, 18.05.2026, aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und leicht verletzt worden.

Die 45-jährige Fahrerin war gegen 18:20 Uhr in Richtung Jöllenbeck auf der Beckendorfstraße unterwegs. Auf einem Gefällestück nach der Kreuzung der Schröttinghauser Straße fuhr sie mit ihrem SUV, einem Kia Niro, gegen ein Verkehrszeichen und kam mit der Fahrzeugfront im Straßengraben zum Stillstand.

Die gerufenen Rettungssanitäter behandelten die Leichtverletzte vor Ort und fuhren sie in die Ambulanz eines Krankenhauses. An dem Kia entstand ein schwerer Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der SUV wurde von einem Abschleppfahrzeug geborgen und abtransportiert.

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