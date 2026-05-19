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Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall: SUV gerät in den Straßengraben

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schröttinghausen - An der Beckendorfstraße ist eine Autofahrerin aus Herford am Montag, 18.05.2026, aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und leicht verletzt worden.

Die 45-jährige Fahrerin war gegen 18:20 Uhr in Richtung Jöllenbeck auf der Beckendorfstraße unterwegs. Auf einem Gefällestück nach der Kreuzung der Schröttinghauser Straße fuhr sie mit ihrem SUV, einem Kia Niro, gegen ein Verkehrszeichen und kam mit der Fahrzeugfront im Straßengraben zum Stillstand.

Die gerufenen Rettungssanitäter behandelten die Leichtverletzte vor Ort und fuhren sie in die Ambulanz eines Krankenhauses. An dem Kia entstand ein schwerer Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der SUV wurde von einem Abschleppfahrzeug geborgen und abtransportiert.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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