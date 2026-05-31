Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei setzt Pfefferspray ein

Zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte kam es am frühen Sonntag in der Ulmer Innenstadt.

Ulm (ots)

Dem Ganzen ging ein völlig belangloser Vorfall voraus. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte wollte die Personalien eines 31jährigen Mannes feststellen. Grund dafür war, dass es zwischen ihm und einem Taxifahrer zum Streit gekommen war. Das Taxi war von dem Mann zuvor verunreinigt worden. Er hatte darin den Inhalt einer Flasche verschüttet. Statt seinen richtigen Namen anzugeben, nannte der den Beamten offensichtlich falsche Personalien und begann damit eine Ordnungswidrigkeit. Obwohl es jetzt an der Zeit gewesen wäre, sich den Beamten gegenüber einsichtig zu verhalten, versuchte er nach der Aufforderung, jetzt seine tatsächliche Identität preiszugeben sein Heil in der Flucht. Auch der Versuch ging schief. Einer der Beamten hielt den Mann fest. Der wiederum wehrte sich vehement gegen den Griff. Es kam in der Folge gegen ihn zum Einsatz von Pfefferspray. Jetzt mischte sich ein weiterer Fahrgast des Taxis in die Maßnahmen der Polizeibeamten ein. Der 32jährige drohte den Beamten Schläge an, wenn sie seinen Freund nicht loslassen würden. Auch gegen ihn musste Pfefferspray eingesetzt werden. Jetzt erwartet beide ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und den jüngeren der Beiden ein Bußgeld wegen falscher Personalienangabe. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1025223)

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