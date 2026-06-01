Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - An der Ampel aufgefahren

Am Freitag machten zwei Fahrer nach einem Unfall in Göppingen unterschiedliche Angaben.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Heininger Straße in Richtung Göppingen. An der Kreuzung zur L1218 bremste der 44-jährige VW-Fahrer sein Auto ab. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Qingqi-Leichtkraftrad hinter dem VW und fuhr in das Heck des VWs. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar, da die beiden Fahrer unterschiedliche Angaben machten. Möglicherweise habe der VW-Fahrer unbegründet abgebremst. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07161 632360 zu melden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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