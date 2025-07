Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 17.07.2025, gegen 15:00 Uhr, bis zum 18.07.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Schuckertstraße im Ortsteil Friesenheim zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Am Pkw des 77-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen wurde durch einen bislang unbekannten Täter der linke Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150EUR.

Sollten sie Zeuge der Tat gewesen sein oder sonstige Hinweise auf einen Täter geben können, werden sie gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621 963 24250 zu melden.

