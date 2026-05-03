Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

Verkehrsunfälle mit Personenschäden, teils unter Alkoholeinfluss

30.04.2026, 13:56 Uhr: Bundesstraße 4 zwischen Meinholz und Meine

Ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines PKW und ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines Krades befuhren die B4 a.R. Braunschweig kommend i.R. Gifhorn. Im Zuge eines Abbiegevorgangs des 42-Jährigen kam es zu einer Kollision mit dem Kradfahrer, welcher den ersten Ermittlungen zu Folge den 42-Jährigen überholen wollte. Der Kradfahrer geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Braunschweiger Klinikum geflogen.

Die genaue Unfallverursachung ist Teil der nun anstehenden polizeilichen Ermittlungen.

01.05.2026, 02:41 Uhr: Landesstraße 291 zwischen Tiddische und Hoitlingen

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines PKW befuhr die L291 aus Hoitlingen kommend in Richtung Tiddische. In Folge Wildwechsels geriet der Fahrzeugführer auf den Grünstreifen, kollidierte mit einem Straßenbaum, geriet wieder auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeugbaum. Erst dann kam der PKW zum Stillstand.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille festgestellt. Es folgten eine Blutentnahme sowie Beschlagnahme des Führerscheins.

01.05.2026, 16:30 Uhr: Hauptstraße in Rühen

Eine 70-jährige Fahrerin eines Pedelec, welche keinen Fahrradhelm trug, stürzte alleinbeteiligt auf der Hauptstraße in Rühen und erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen. Sie wurde mittels eines Rettungswagens einem Klinikum zugeführt.

Die Polizei appelliert eindringlich: ein Helm sollte bei jeder Fahrt getragen werden, unabhängig von Streckenlänge oder vermeintlicher Routine. Im Falle eines Sturzes oder Unfalls kann ein Helm entscheidend dazu beitragen, schwere Verletzungen zu verhindern und Leben zu retten.

01.05.2026, 18:10 Uhr: Bundesstraße 248 zwischen Tappenbeck und Jembke

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades befuhr mit einer 38-jährigen Mitfahrerin den Radweg von Tappenbeck kommend in Fahrtrichtung Jembke. Auf Höhe der Ampelanlage striff der 26-Jährige einen Ampelpfosten, woraus ein Sturz resultierte. Die 38-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste einem Klinikum zugeführt werden.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde beim 26-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 2,18 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme folgte, genauso wie die Beschlagnahme des Führerscheins.

01.05.2026, 20:00 Uhr: Bruno-Kuhn-Straße in Gifhorn

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Krades befuhr die Bruno-Kuhn-Straße und kollidierte auf Höhe der Margarete-Streiff-Straße mit dem Bordstein. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Krad und kam verletzt in einem Vorgarten zum Liegen.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Krad nicht versichert und der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung, weshalb eine Blutentnahme erfolgte.

01.05.2026, 22:17 Uhr: Kreisstraße 42 zwischen Päse und Böckelse

Eine 24-jährige Fahrzeugführerin eines PKW befuhr die K42 aus Päse kommend in Richtung Böckelse. Auf Höhe Hünenberg kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Straßenbaum und kollidierte mit einem Bushaltestellenhäuschen.

Sie erlitt hierbei Verletzungen und wurde einem Braunschweiger Klinikum zugeführt.

Rausch- und Trunkenheitsfahrten

02.05.2026, 10:45 Uhr: Bundesstraße 4 zwischen Gifhorn-Mitte und Ausbüttel

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessgerät wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer nach einem Geschwindigkeitsverstoß angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Verkehrskontrolle schloss er sich zunächst im Fahrzeug ein, war unkooperativ und lief kurz danach davon. Die Polizeibeamten konnten ihn allerdings einholen und stellen. Der Grund war schnell ermittelt: er besaß keinen Führerschein. Sein Fahrzeugschlüssel wurde gefahrenabwehrend sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurden am langen ersten Maiwochenende im Landkreis Gifhorn diverse Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr beendet, bei denen die Fahrzeugführer berauscht und/oder alkoholisiert waren.

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