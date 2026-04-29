Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen eines Unfalls gesucht

Wesendorf (ots)

Der Polizei Wesendorf wurde gestern Abend ein Unfall gemeldet, zu dem Zeugen gesucht werden. Eine 23-Jährige rief gegen 19:45 Uhr die Polizei, da ihr Bruder als Radfahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden sei. Die Beamten eilten daraufhin zu dessen Aufenthaltsort. Am Spielplatz am Veilchenweg trafen sie auf den 35-jährigen Angehörigen der Melderin. Dieser erklärte, dass er mit seinem Fahrrad in Wesendorf unterwegs gewesen sei. Beim Kreuzen einer Straße sei ein Auto gegen sein Fahrrad gefahren. Er sei daraufhin gestürzt, das Auto sei nach dem Unfall unerlaubt weitergefahren. Er habe das Fahrrad nach dem Unfall zum Spielplatz geschoben und anschließend seine Schwester verständigt.

Den genauen Unfallort und auch die Unfallzeit konnte der Mann nicht benennen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Aufgrund einer Schulterverletzung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich etwa gegen 19:25 Uhr im nördlichen Blumenviertel von Wesendorf oder im Bereich des Spielplatzes am Veilchenweg ereignet haben könnte. Auch Hinweise zu einem möglicherweise alleinbeteiligten Sturz eines Radfahrers nimmt die Polizei Wesendorf unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegen.

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