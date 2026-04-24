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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Illegale Müllentsorgung schnell aufgeklärt

LK Gifhorn (ots)

Einer aufmerksamen und couragierten Zeugin ist es zu verdanken, dass eine illegale Müllentsorgung schnell aufgeklärt werden konnte. Die Frau fuhr am frühen Abend des Dienstags dieser Woche mit ihrem Auto von Neudorf-Platendorf nach Wahrenholz. Auf der Strecke bemerkte sie einen weißen Transporter, der am Straßenrand parkte, sowie eine männliche Person, die ein Sofa auslud. Die Frau wendete, um den Mann zur Rede zu stellen. Inzwischen hatte der Transporter jedoch die Fahrt wieder aufgenommen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gifhorn, woraufhin die Zeugin die Polizei verständigte. Sie hatte sich das Kennzeichen notiert; es stammte zwar aus dem Zulassungsbezirk Gifhorn, der Halter wohnt jedoch in Salzgitter. Die Beamten der Polizei Wesendorf verständigten die dortigen Kolleginnen und Kollegen und baten um die Befragung des Halters. Dieser versicherte glaubhaft, das Fahrzeug an einen Freund aus Gifhorn ausgeliehen zu haben.

Als die Beamten der Polizei Wesendorf am Morgen des Mittwochs erneut den Ablageort des Sofas aufsuchten, war dieses nicht mehr aufzufinden. Eine telefonische Rückfrage bei dem Halter des Transporters brachte die Erklärung dafür. Nachdem die Beamten der Polizei Salzgitter bei ihm waren, hatte er seinen Freund aus Gifhorn angerufen und ihn über den Besuch der Polizei informiert. Der Gifhorner hatte das Sofa daraufhin wieder abgeholt. Die vollständigen Daten des 49-jährigen Mannes aus Gifhorn liegen der Polizei vor. Der Mann muss sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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