Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bissverletzung - Hinweise zu Hundehalterinnen gesucht

Rühen (ots)

Am vergangenen Sonntag wurde eine 49-Jährige durch einen Hundebiss verletzt. Die Polizei Brome ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Hinweise zu den Hundehalterinnen.

Am frühen Sonntagabend, gegen 17:50 Uhr, ging die 49-Jährige mit ihrem Hund in der Ortschaft Rühen spazieren. Als sie vom Gartenweg in die Straße "An der Schule" einbog, näherten sich ihr zwei nicht angeleinte Hunde. Diese griffen den Hund der 49-Jährigen an. Beim Versuch, ihren Hund aus der Situation zu lösen, wurde die Frau von einem der fremden Hunde in die Hand gebissen.

Es kamen zwei Frauen hinzu, die die Hunde anleinten und sich, trotz der Aufforderung, am Ort zu verbleiben, entfernten. Die eine bislang unbekannte Frau wurde vom Erscheinungsbild her auf etwa Mitte 40 Jahre geschätzt. Sie wurde als blond, ca. 165 cm groß und korpulent beschrieben und soll einen schwarzen, knielangen Mantel getragen haben. Die andere, ebenfalls unbekannte Frau wurde auf etwa Anfang bis Mitte 20 Jahre geschätzt. Sie habe glatte, dunkle Haare und soll mit einer schwarzen Steppjacke und einer weißen Hose bekleidet gewesen sein. Die beiden Hunde sollen größer, mit grauer Fellfarbe und kräftigem Kopf gewesen sein.

Hinweise zu den beiden Frauen nimmt die Polizei Brome unter der Telefonnummer 05833 955500 entgegen.

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