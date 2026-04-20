PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Täuschend echt und doch falsch

Gifhorn (ots)

Originale Verpackung, unbeschädigte Siegel, passende Seriennummer und doch ein Schaden von über 1.000 Euro. Die Polizei warnt vor gefälschten iPhones, die online zum Kauf angeboten werden. Anlass ist ein aktuelles Ermittlungsverfahren, bei dem ein Mann aus dem Landkreis Gifhorn geschädigt wurde.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge entdeckte der 41-Jährige auf der Plattform Kleinanzeigen ein Inserat für ein neues und originalverpacktes iPhone 17 Pro Max. Er trat mit dem Verkäufer in Kontakt und vereinbarte nach Einigung über den Kaufpreis eine persönliche Übergabe. Zu dieser kam es am vergangenen Sonntag. Der Verkäufer übergab neben dem Mobiltelefon auch eine Rechnung eines bekannten und seriösen Onlinehändlers.

Zu Hause entnahm der 41-Jährige das iPhone aus der Verpackung. Erst bei der Inbetriebnahme wurde er stutzig: Bei der Software waren Unstimmigkeiten festzustellen. Es handelte sich nicht um ein iPhone, sondern um eine Fälschung. Daraufhin versuchte der 41-Jährige, den Verkäufer über Kleinanzeigen zu kontaktieren. Dieser meldete sich jedoch nicht mehr und kurz darauf war dessen Profil gelöscht. Der 41-Jährige erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei.

Der Verkauf von gefälschten iPhones ist eine verbreitete Masche. Die Täter gehen dabei äußerst professionell vor. So sind auf dem Karton der Geräte Seriennummern und IMEI-Nummern abgedruckt, die einer Überprüfung auf entsprechenden Onlineportalen standhalten. Auch die Geräte selbst sind auf den ersten Blick, also beispielsweise beim Auspacken am Übergabeort, schwer vom Original zu unterscheiden. Bei der Inbetriebnahme fallen dann erste Unterschiede zum Original auf, etwa ein abweichendes Softwaredesign. Installiert ist oftmals eine modifizierte Android-Version. Ein Warnsignal ist zudem, dass die Geräte sehr schnell eine hohe Wärmeentwicklung aufweisen.

Um sich vor einem Schaden zu schützen, sollten Geräte bei einer persönlichen Übergabe ausgepackt, eingeschaltet und auch eingerichtet werden. Erst dabei kann ein potenzieller Betrug sicher erkannt werden. Täter versuchen, diesen Schritt zu verhindern, indem sie einen Wertverlust des Geräts anführen, wenn die Verpackung geöffnet wird. Sollten bei einem Verkauf Zweifel an der Rechtmäßigkeit aufkommen, sollte unverzüglich die Polizei informiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 13:23

    POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 18./19.04.2026

    Gifhorn (ots) - Das vergangene Wochenende im Landkreis Gifhorn war geprägt von einem räuberischen Diebstahl, mehreren Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten. Zum Gebäudebrand in der Alten Riede erfolgte eine gesonderte Meldung. Weiterhin machte sich das frühlingshafte Wetter in der Einsatzstatistik bemerkbar, da eine Vielzahl von Ruhestörungen und kleineren ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 12:39

    POL-GF: Brand eines Mehrfamilienhauses in Gifhorn

    Gifhorn (ots) - Am Samstagmorgen, den 18.04.2026, wurde der Feuerwehrleitstelle Gifhorn gegen 05:28 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Riede gemeldet. Nach ersten Angaben sollten sich noch Personen im Gebäude befinden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Ein Balkon des Gebäudes stand in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die Gebäudefassade sowie den Dachstuhl ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:23

    POL-GF: Grundschule Knesebeck mit Farbschmierereien beschädigt

    Knesebeck (ots) - Im Zeitraum 27.03.-07.04.2026 kam es an der Grundschule in Knesebeck zu Farbschmierereien. Unbekannte haben sich im genannten Zeitraum am Gebäude mit sogenannten Graffiti-Tags verewigt. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben, wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Aktivitäten auf dem Gelände der Knesebecker Grundschule beobachtet? Hinweise ergehen bitte an die Polizei in Wittingen unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren