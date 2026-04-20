Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Täuschend echt und doch falsch

Gifhorn (ots)

Originale Verpackung, unbeschädigte Siegel, passende Seriennummer und doch ein Schaden von über 1.000 Euro. Die Polizei warnt vor gefälschten iPhones, die online zum Kauf angeboten werden. Anlass ist ein aktuelles Ermittlungsverfahren, bei dem ein Mann aus dem Landkreis Gifhorn geschädigt wurde.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge entdeckte der 41-Jährige auf der Plattform Kleinanzeigen ein Inserat für ein neues und originalverpacktes iPhone 17 Pro Max. Er trat mit dem Verkäufer in Kontakt und vereinbarte nach Einigung über den Kaufpreis eine persönliche Übergabe. Zu dieser kam es am vergangenen Sonntag. Der Verkäufer übergab neben dem Mobiltelefon auch eine Rechnung eines bekannten und seriösen Onlinehändlers.

Zu Hause entnahm der 41-Jährige das iPhone aus der Verpackung. Erst bei der Inbetriebnahme wurde er stutzig: Bei der Software waren Unstimmigkeiten festzustellen. Es handelte sich nicht um ein iPhone, sondern um eine Fälschung. Daraufhin versuchte der 41-Jährige, den Verkäufer über Kleinanzeigen zu kontaktieren. Dieser meldete sich jedoch nicht mehr und kurz darauf war dessen Profil gelöscht. Der 41-Jährige erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei.

Der Verkauf von gefälschten iPhones ist eine verbreitete Masche. Die Täter gehen dabei äußerst professionell vor. So sind auf dem Karton der Geräte Seriennummern und IMEI-Nummern abgedruckt, die einer Überprüfung auf entsprechenden Onlineportalen standhalten. Auch die Geräte selbst sind auf den ersten Blick, also beispielsweise beim Auspacken am Übergabeort, schwer vom Original zu unterscheiden. Bei der Inbetriebnahme fallen dann erste Unterschiede zum Original auf, etwa ein abweichendes Softwaredesign. Installiert ist oftmals eine modifizierte Android-Version. Ein Warnsignal ist zudem, dass die Geräte sehr schnell eine hohe Wärmeentwicklung aufweisen.

Um sich vor einem Schaden zu schützen, sollten Geräte bei einer persönlichen Übergabe ausgepackt, eingeschaltet und auch eingerichtet werden. Erst dabei kann ein potenzieller Betrug sicher erkannt werden. Täter versuchen, diesen Schritt zu verhindern, indem sie einen Wertverlust des Geräts anführen, wenn die Verpackung geöffnet wird. Sollten bei einem Verkauf Zweifel an der Rechtmäßigkeit aufkommen, sollte unverzüglich die Polizei informiert werden.

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