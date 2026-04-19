Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 18./19.04.2026

Gifhorn (ots)

Das vergangene Wochenende im Landkreis Gifhorn war geprägt von einem räuberischen Diebstahl, mehreren Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten. Zum Gebäudebrand in der Alten Riede erfolgte eine gesonderte Meldung. Weiterhin machte sich das frühlingshafte Wetter in der Einsatzstatistik bemerkbar, da eine Vielzahl von Ruhestörungen und kleineren Streitigkeiten abzuarbeiten waren.

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Am Samstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum an der Braunschweiger Straße in Gifhorn zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 26-jähriger Gifhorner passierte den Kassenbereich eines Supermarktes, nachdem er lediglich eine Dose Energydrink bezahlt hatte. Eine Flasche Rum im Wert von knapp 30 Euro hielt er unter seiner Jacke verborgen. Als ihn der 33-jährige Kassierer hinter der Kasse auf den Diebstahl ansprach, versuchte der Täter zu flüchten. In der Absicht, das Diebesgut zu sichern, ging der 26-Jährige den Mitarbeiter körperlich an. Es entwickelte sich ein erhebliches Gerangel, bei dem der Kassierer leicht verletzt wurde. Ein couragierter Zeuge griff ein und half dem Opfer, den aggressiven Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte (AAK 2,33 Promille) wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Verkehrskontrollen: Fahrten unter Drogeneinfluss

Gleich zwei Fahrzeugführer mussten am Samstag ihren Wagen stehen lassen, da sie unter dem Einfluss von THC standen. Zunächst kontrollierten Beamte gegen 08:40 Uhr im Ruhmrischkamp in Schwülper einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Potsdam, der mit seinem VW Polo unterwegs war. Ein Urintest verlief positiv auf THC; der junge Mann räumte den Konsum am Vortag ein.

Am Abend, gegen 19:25 Uhr, erwischte es einen 27-jährigen Meinerser in seinem VW Golf. Er wurde in der Gifhorner Straße in Meinersen gestoppt. Auch hier schlug der Urintest auf THC an. In beiden Fällen wurde im Klinikum Gifhorn eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auffahrunfall an Ampelkreuzung - Vier Verletzte

Am Samstagabend kam es gegen 18:05 Uhr auf der Kreisstraße 56 bei Walle zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Braunschweigerin musste mit ihrem Audi an der roten Ampel der Kreuzung "Waller See" (Fahrtrichtung Walle) halten. Ein nachfolgender 50-jähriger Audi-Fahrer aus Schwülper erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Durch den Aufprall wurden insgesamt vier Insassen im Fahrzeug der Braunschweigerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall am Knickwall

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Gifhorner Innenstadt. Eine 30-jährige Frau befuhr mit ihrem Peugeot mit französischer Zulassung den Knickwall. Infolge von Alkoholeinfluss verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurde ein abgeparkter E-Scooter zwischen dem Auto und der Wand eingeklemmt und massiv beschädigt. Die 46-jährige Beifahrerin im Pkw erlitt eine Kopfplatzwunde. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 0,97 Promille. Die beiden Frauen aus der französischen Region Centre-Val de Loire hielten sich anlässlich einer Familienfeier in Gifhorn auf. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr französischer Führerschein wurde polizeilich sichergestellt. Auch an der Hauswand entstand Sachschaden.

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