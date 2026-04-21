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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einer berauscht, zwei ohne Führerschein

LK Gifhorn (ots)

Bei drei Verkehrskontrollen am gestrigen Montag stellten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn mehrere Verkehrsstraftaten fest.

Am späten Abend befanden sich vier Beamte der Polizei Gifhorn beim Aufbau einer Geschwindigkeitskontrolle auf einem Parkplatz gegenüber dem Isetal-Hotel an der Bundesstraße 188. Dabei passierte ein dunkler Mercedes-Benz die Kontrollstelle mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit. Zwei Beamte nahmen die Verfolgung auf und stellten fest, dass der Fahrer auf der Strecke in Richtung Wolfsburg mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und innerorts mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h unterwegs war. In Höhe des Ortsausgangs von Dannenbüttel konnte das Fahrzeug nach Anhaltezeichen gestoppt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle des 23-jährigen Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel; ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zudem waren am Nachmittag und frühen Abend zwei weitere Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen 14:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wittingen in Wittingen einen 45-jährigen Fahrzeugführer, der keinen Führerschein vorweisen konnte. Gleiches galt für eine 22-Jährige, die gegen 18:30 Uhr in Meinersen durch Beamte der Polizei Meinersen überprüft wurde. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet; die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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