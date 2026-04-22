Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer stürzt nach Unfall - Lob an Ersthelfer

Meine (ots)

In Meine wurde gestern bei einem Unfall ein Radfahrer verletzt. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge wollte eine 71-Jährige gegen 10:30 Uhr mit ihrem Volkswagen Tiguan vom Ohnhorster Weg auf die Fallerslebener Straße in Richtung Osten einbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Rad und dem Auto, woraufhin der 34-jährige Radfahrer stürzte. Er wurde in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Braunschweig verbracht und ist nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse leicht verletzt. Das Rennrad wurde erheblich beschädigt, der Rahmen ist mehrfach gebrochen. Der Volkswagen wurde nur sehr leicht beschädigt und war noch fahrbereit.

Die Polizei Meine lobte ausdrücklich das Verhalten mehrerer Unfallzeugen. Nach dem Sturz des Radfahrers eilten mehrere Ersthelfer zu ihm und betreuten den Mann bis zum Eintreffen der ersten Rettungs- und Einsatzkräfte.

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