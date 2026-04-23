Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Nach Unfall mit Kind weitergefahren

Gifhorn (ots)

Am Morgen des 21.04.2026 kam es in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 13-Jähriger mit seinem BMX auf dem Radweg entlang des II. Koppelweges. Aus der Dr.-Ulrich-Roshop-Straße fuhr ein Auto in den Einmündungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Junge stürzte. Das Auto fuhr anschließend noch über den Fuß des Kindes. Statt auszusteigen, soll der männliche Autofahrer sitzen geblieben sein und nach einer kurzen Nachfrage beim Kind den Unfallort verlassen haben. Das Auto sei silberfarben gewesen und habe im unteren Bereich einen blauen Streifen gehabt.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

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