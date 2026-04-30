Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ersthelferin reanimiert erfolgreich

Sassenburg (ots)

An der Ampelkreuzung der Bundesstraße 188 und der Landesstraße 289 kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Volkswagen Polo auf der Landesstraße von Westerbeck kommend in Richtung der Bundesstraße. Während der Fahrt erlitt der Mann einen medizinischen Notfall und fuhr bewusstlos in den Kreuzungsbereich. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Skoda Scala. Dessen 47-jährige Fahrerin wollte von der Bundesstraße nach links auf die Landesstraße einbiegen; die Ampel sprang zum Zeitpunkt des Unfalls für sie gerade auf Grün.

Mehrere Ersthelfer reagierten sofort; dieses Einschreiten lobt die Polizei ausdrücklich. Während sie über Notruf die Rettungskräfte alarmierten, sicherten sie auch die Unfallstelle. Darüber hinaus befreiten sie den weiterhin bewusstlosen 62-Jährigen aus seinem Auto und leiteten umgehend eine erforderliche Herzdruckmassage ein. Der Mann konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 47-Jährige wurde nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 14:45 Uhr. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden; durch kurzfristige Spursperrungen kam es zu Beeinträchtigungen. Die polizeiliche Unfallaufnahme war gegen 15:55 Uhr beendet.

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