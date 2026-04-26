Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei sucht nach Zeugen nach Brand in Bahnunterführung

Augsburg (ots)

Langweid a. Lech - Am 22.04.2026, gegen 21.00 Uhr, meldeten bislang unbekannte Zeugen mehrere kleine Brandstellen im Bereich einer Bahnunterführung in der Schmuttertalstraße. Die Zeugen informierten die Feuerwehr, die den Brand von mehreren kleinen Glasflaschen nach kurzer Zeit löschen konnte. Es kam zu keinem nennenswerten Sachschaden, lediglich Rußanhaftungen auf dem Asphalt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach den unbekannten Mitteilern oder weiteren Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder das Brandgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Tel. 0821/323-1810 oder bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden.

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