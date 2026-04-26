Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (25.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen in einer Diskothek in der Riedinger Straße. Gegen 03.45 Uhr gingen mehrere beteiligte Personen körperlich aufeinander los. Beim Eintreffen der Polizeistreifen waren einige der Personen bereits geflüchtet, einige wurden durch Security-Mitarbeiter vor das Gebäude gebracht. Hier konnten die Personen bei der Aufnahme des Sachverhalts nur durch weitere Polizeistreifen davon abgehalten werden, weiter aufeinander und auf die Polizeibeamten loszugehen. Vier Personen verhielten sich sehr aggressiv, sodass einige von ihnen gefesselt werden mussten. Ein 19-Jähriger schlug nach einem Polizeibeamten und verletzte diesen am Arm. Die Polizei ermittelt nun gegen vier Männer im Alter von 19-28 Jahren wegen Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Die Männer haben die deutsch-türkische, kosovarische, deutsch-serbische und türkische Staatsangehörigkeit.

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