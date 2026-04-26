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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (25.04.2026) befuhr ein E-Scooter-Fahrer die Gögginger Straße. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Gegen 02.15 Uhr entzog sich der 26-Jährige auf seinem E-Scooter zunächst der Polizeikontrolle. Er konnte kurz darauf jedoch angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Polizeistreife veranlasste eine Blutentnahme bei dem Mann und ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 26-Jährige hat die marokkanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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