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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Versuchter Raub
Am Freitagnachmittag hatte es ein 41-Jähriger in Wiblingen auf Bargeld abgesehen.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr meldete eine Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale in der Schloßstraße, dass sie von einem Mann mit einem Messer bedroht wurde und Bargeld aushändigen sollte. Nachdem die 31-Jährige kein Geld aushändigte, flüchtete der Tatverdächtige. Anhand der Personenbeschreibung fahndete die Polizei mit mehreren Streifen nach dem Täter. Der Polizei gelang es, den 41-Jährigen im Waldstück zwischen Ulm-Wiblingen und Illerkirchberg festzunehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 41-jährige Deutsche wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

++++ 1016568(DF)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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