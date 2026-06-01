Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Tausend Euro aus LKW gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag gegen 13 Uhr entwendete ein noch unbekannter Täter in der Memeler Straße mehrere Tausend Euro Bargeld aus dem Führerhaus eines LKW und flüchtete. Der Unbekannte wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er sich über die Fahrertür Zutritt zur Fahrerkabine verschaffte, eine Geldtasche aus einem Rucksack entnahm und anschließend davonrannte. Der Täter soll hierbei einen Hut eines Mannheimer Fußballclubs sowie ein weißes T-Shirt getragen haben.

Trotz sofortiger Fahndung nach dem Täter konnte er flüchten.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täters geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

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