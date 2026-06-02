POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Personenfahndung beendet PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es am 01.06.2026 gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher mit seinem Audi SQ8 die B 292 von Sinsheim kommend in Richtung Waibstadt. Auf Höhe einer dort befindlichen ...

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