POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Personenfahndung beendet PM 2
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Personenfahndung im Bereich Hemsbach, bei welcher mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, wurde am 02.06.2026 um 04.30 Uhr beendet.
Ursächlich war ein Diebstahlsdelikt.
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