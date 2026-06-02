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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Personenfahndung beendet PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Personenfahndung im Bereich Hemsbach, bei welcher mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, wurde am 02.06.2026 um 04.30 Uhr beendet.

Ursächlich war ein Diebstahlsdelikt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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