POL-MA: Hemsbach/RNK: Personenfahndung - Polizeihubschrauber im Einsatz

Rhein-Neckar-Kreis: (ots) - Derzeit befinden sich Polizei sowie Rettungskräfte auf der L 536 bei Schriesheim zur Abzweigung nach Altenbach im Einsatz. zunächst Zunächst wurde ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gemeldet. Zudem ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein Auffahrunfall zwischen ...

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