POL-MA: Hemsbach/RNK: Personenfahndung - Polizeihubschrauber im Einsatz
Hemsbach/RNK (ots)
Aktuell befinden sich mehrere Streifenwagen im Bereich Hemsbach bei einer Personenfahndung im Einsatz. Für die Suchmaßnahmen wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Es wird nachberichtet.
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