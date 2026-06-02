Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto und Rennrad

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach aktuellem Erkenntnisstand war am Sonntagmorgen ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße Am Weißen Stein unterwegs. Vor ihm fuhr eine Gruppe auf Rennrädern. Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchte der Mann mehrfach die Gruppe zu überholen. Dies scheiterte aber einerseits an den beengten Straßenverhältnissen und andererseits an dem Umstand, dass die Gruppe auf den Rennrädern teils nebeneinander fuhr. Da sich daran nichts änderte, hupte der Mann. Das führte dazu, dass sich die Fahrradfahrenden hintereinander einordneten. Als der Autofahrer um kurz vor 11 Uhr überholte, scherte plötzlich eine Rennradfahrerin aus, sodass ein weiteres Überholen nicht mehr möglich war. Bislang ist unklar, ob dies absichtlich erfolgte. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Unfall zwischen dem Auto und dem Rennrad. Der genaue Hergang ist noch unklar. Das Auto soll mit der Frontstoßstange gegen das Hinterrad des Rennrads geprallt sein. Die 22-jährige Radfahrerin stürzte in der Folge zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Rennrad entstand ein Schaden, der auf 400 Euro geschätzt wird. An dem Auto waren keine Beschädigungen erkennbar. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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