Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 27. Mai und Freitag, dem 29. Mai kam es in der Heidelberger Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte nach aktuellem Ermittlungsstand Schablonen um zumeist Symbole mit propalästinensischem Hintergrund auf Fassaden zu sprühen. Betroffen waren vor allem die Fischergasse, die Pfaffengasse, die Untere Straße und die Obere Neckarstraße sowie die Grabengasse. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht genau beziffern, dürfte aber im oberen vierstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

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