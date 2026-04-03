Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Milchautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde gegen 03:00 Uhr ein Milchautomat beim Hofgut "Reutehöfe" aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Anhand der Videoaufzeichnung konnte festgestellt werden, dass der Täter mit einem weißen Trekkingrad vorfuhr und sich eine Maske überzog, Handschuhe trug und einen Rucksack mitführte. Eine weitere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Die Tat könnte in Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Tat stehen, die sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen beim Hofgut "Rengold" ereignete. Auch hier wurde der Milchautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/8040 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen kurz vor 06:00 Uhr, kam es auf der B31n Höhe Andelshofer Weiher zu einem Streifzusammenstoß zwischen einen Transporter und einem Lkw. Den bisherigen Ermittlungen zufolge überholte ein Transporter unter Nutzung des Ausfädelungsstreifens einen Lkw verbotswidrig rechts. Beim Wiedereinscheren auf den Fahrstreifen streifte der Transporter den rechten Außenspiegel des Lkw, wodurch Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Eine weitere Beschreibung des Transporters liegt nicht vor. Die Polizei Überlingen sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Diese können sich unter Tel. 07551/8040 beim Polizeirevier Überlingen melden.

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