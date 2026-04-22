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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht dank Zeugin geklärt

Suhl (ots)

Dienstagmorgen beobachtete eine Zeugin wie eine Autofahrerin gegen den Pfosten eines Geländers auf dem Marktplatz in Suhl stieß und sich anschließend zügig vom Unfallort entfernte. Sie meldete den Sachverhalt der Polizei, welche dank der Zeugenhinweise eine 48-Jährige als Unfallverursacherin ermitteln konnten. Am Pfosten entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Frau erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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