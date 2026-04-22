LPI-SHL: Unfallflucht dank Zeugin geklärt
Suhl (ots)
Dienstagmorgen beobachtete eine Zeugin wie eine Autofahrerin gegen den Pfosten eines Geländers auf dem Marktplatz in Suhl stieß und sich anschließend zügig vom Unfallort entfernte. Sie meldete den Sachverhalt der Polizei, welche dank der Zeugenhinweise eine 48-Jährige als Unfallverursacherin ermitteln konnten. Am Pfosten entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Frau erwartet eine Anzeige.
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