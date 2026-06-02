PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der B3, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 15 Uhr ereignete sich am Dienstag auf Höhe des Friedhofs ein Verkehrsunfall auf der B3, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Eine Person wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die B3 ist zwischen dem Kreisverkehr zur K 4229 und der Stettiner Straße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 13:56

    POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unkrautbrenner löst Brand aus

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmittag gegen 12:45 Uhr verursachte ein 80-jähriger Senior beim Beseitigen von Unkraut einen Brand, welcher auf ein Wohnmobil übersprang. Der Mann war dabei, auf dessen Grundstück in der Straße Im Weissbaum mittels Gasbrenner Unkraut zu entfernen, als die Flammen plötzlich auf dort gelagerten Unrat sowie ein Wohnmobil ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 13:55

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte verschafften sich am Dienstagmorgen zwischen 01:00 Uhr und 01:35 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt in der Hochstättstraße, entwendeten hieraus eine noch nicht bekannte Menge Zigaretten und flüchteten. Bei der für das Gebäude verantwortlichen Sicherheitsfirma ging ein Alarm ein, wonach sie sich umgehend zu dem Supermarkt begaben. Hier stellten sie Einbruchsspuren an der Eingangstür ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 12:25

    POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 27. Mai und Freitag, dem 29. Mai kam es in der Heidelberger Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte nach aktuellem Ermittlungsstand Schablonen um zumeist Symbole mit propalästinensischem Hintergrund auf Fassaden zu sprühen. Betroffen waren vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren