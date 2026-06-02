POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der B3, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Unbekannte verschafften sich am Dienstagmorgen zwischen 01:00 Uhr und 01:35 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt in der Hochstättstraße, entwendeten hieraus eine noch nicht bekannte Menge Zigaretten und flüchteten. Bei der für das Gebäude verantwortlichen Sicherheitsfirma ging ein Alarm ein, wonach sie sich umgehend zu dem Supermarkt begaben. Hier stellten sie Einbruchsspuren an der Eingangstür ...

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