POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der B3, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Gegen 15 Uhr ereignete sich am Dienstag auf Höhe des Friedhofs ein Verkehrsunfall auf der B3, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Eine Person wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die B3 ist zwischen dem Kreisverkehr zur K 4229 und der Stettiner Straße voll gesperrt.
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