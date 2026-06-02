Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unkrautbrenner löst Brand aus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 12:45 Uhr verursachte ein 80-jähriger Senior beim Beseitigen von Unkraut einen Brand, welcher auf ein Wohnmobil übersprang.

Der Mann war dabei, auf dessen Grundstück in der Straße Im Weissbaum mittels Gasbrenner Unkraut zu entfernen, als die Flammen plötzlich auf dort gelagerten Unrat sowie ein Wohnmobil übersprangen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Rauenberg/Dielheim konnte zwar ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern, diese wurden durch die abstrahlende Hitze jedoch beschädigt. Zur Sicherheit der Anwohner mussten diese ihre Häuser verlassen.

Der Sachschaden an den Gebäuden sowie dem Wohnmobil beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 50.000 Euro.

Ein Feuerwehrmann wurde aufgrund durch Rauchgase leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell