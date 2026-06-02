Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Vollsperrung der BAB 6 nach Unfall in Fahrtrichtung Mannheim, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie zuvor berichtet, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6287134), kam es am Dienstagabend auf der Bundesautobahn 6 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein Mercedes Vito fuhr auf dem linken Fahrstreifen und wurde von einem Audi S5 von rechts überholt. Hierbei kam es zur Kollision. Der Audi wurde nach rechts abgewiesen und kam im angrenzenden Waldstück zum Stehen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Da ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle landete, musste die Richtungsfahrbahn Mannheim von etwa 17:50 Uhr bis 18:55 Uhr voll gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Gegenfahrbahn musste ebenso für etwa eine Stunde voll gesperrt werden, um die Rettungskräfte an die Unfallstelle heranzuführen.

Der 65-jährige Fahrer des Mercedes wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus in Mannheim transportiert. Der 35-jährige Fahrer des Audi befindet sich aktuell noch schwerverletzt in einem Mannheimer Krankenhaus in Behandlung.

Beide Fahrzeuge waren durch die Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Der Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg, Außenstelle Walldorf.

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