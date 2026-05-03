Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - drei Personen leicht verletzt

Haselünne (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, kam es gegen 13:32 Uhr im Bereich der Lingener Straße / B213 in Haselünne zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Fahrerin eines VW Up die B402 aus Richtung Poller Straße kommend und überquerte bei Grünlicht die B213 in Richtung K270.

Zeitgleich beabsichtigte eine 55-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia, von der K270 nach links auf die B213 abzubiegen. Dabei missachtete sie offenbar das für Linksabbieger geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Skoda der 55-Jährigen und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die 55-Jährige, die 32-jährige Fahrerin sowie eine 36-jährige Beifahrerin aus dem VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

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