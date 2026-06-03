Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte verletzen 25-Jährigen mit Schlagstock und Pfefferspray

Heidelberg (ots)

Drei noch unbekannte Täter verletzten am Dienstagabend gegen 22:40 Uhr im Treppenabgang eines Mehrfamilienhauses in der Emmertsgrundpassage einen 25-jährigen Mann mit einem Schlagstock sowie Pfefferspray und flüchteten unerkannt.

Der 25-Jährige befand sich zuvor mit mehreren Personen im Innenhof der Wohnanlage, als er aus noch nicht bekannten Gründen den Gebäudekomplex betrat. Im Treppenhaus des ersten Obergeschosses soll er schließlich unvermittelt von der dreiköpfigen Tätergruppe mit dem Schlagstock und dem Pfefferspray attackiert worden sein. Hierdurch erlitt er unter anderem eine Kopfverletzung, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Täter sollen alle mit Sturmhauben oder Schals maskiert und etwa 180 cm groß gewesen sein.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun nach Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

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