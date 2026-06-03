Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in Heidelberg kippte ein Auto um und blieb auf dem Dach liegen.

Ein 24-jähriger Mann war gegen 0:20 Uhr mit seinem Mercedes auf dem Drei-Eichen-Weg unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf geriet er in die Grünfläche, kippte um und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 24-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

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