Polizei Wuppertal

POL-W: RS 19-Jähriger Kleinkraftfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern, am frühen Abend (07.05.2026, 18:15 Uhr), erlitt ein 19-Jähriger schwere Verletzungen, als er mit einem Kleinkraftrad von einem Pkw erfasst wurde. Der 19-Jährige fuhr mit dem Krad auf der Straße Lange Straße aus Richtung Schüttendelle. Zeitgleich fuhr ein 29-Jähriger mit einem Renault vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach links in die Lange Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer stürzte in der Folge zu Boden. Der 19-Jährige erlitt bei der Kollision Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto und das Kleinkraftrad waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team unterstützte die Sachverhaltsaufnahme und Spurensicherung. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.500 Euro.

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