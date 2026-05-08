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Polizei Wuppertal

POL-W: RS 19-Jähriger Kleinkraftfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern, am frühen Abend (07.05.2026, 18:15 Uhr), erlitt ein 
19-Jähriger schwere Verletzungen, als er mit einem Kleinkraftrad von 
einem Pkw erfasst wurde. 

Der 19-Jährige fuhr mit dem Krad auf der Straße Lange Straße aus 
Richtung Schüttendelle. Zeitgleich fuhr ein 29-Jähriger mit einem 
Renault vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach links in die
Lange Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 
Zweiradfahrer stürzte in der Folge zu Boden. 
Der 19-Jährige erlitt bei der Kollision Verletzungen und wurde zur 
stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. 

Das Auto und das Kleinkraftrad waren nicht mehr fahrbereit und wurden
vor Ort abgeschleppt. 

Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team unterstützte die 
Sachverhaltsaufnahme und Spurensicherung. 

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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