Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Hauptunfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit

Mannheim (ots)

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führte die Verkehrspolizei Heidelberg am Dienstagnachmittag auf der B 37 zwischen Heidelberg-Schlierbach und Neckargemünd Geschwindigkeitskontrollen durch. Neun Beamtinnen und Beamte waren hierzu in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr mit einem Handlasermessgerät in der Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Neckargemünd im Einsatz. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden die betroffenen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer unmittelbar im Anschluss gestoppt und mit ihren Verstößen konfrontiert.

Insgesamt wurden 86 Fahrzeuge gemessen, davon hielten sich 13 Fahrzeugführerinnen und -führer nicht an die an dieser Örtlichkeit geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h. Darunter waren drei Verkehrsteilnehmer so schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 143 km/h bei erlaubten 70 km/h. Der 22-jährige Fahrzeugführer muss seinen 7er BMW nun vorübergehend stehenlassen.

Da nichtangepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist, sind solche Kontrollmaßnahmen von besonderer Bedeutung für die Verkehrssicherheitsarbeit, denn je höher die gefahrene Geschwindigkeit ist, desto höher ist auch das Risiko von schweren Unfallfolgen. Die Kontrollen werden regelmäßig fortgesetzt.

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