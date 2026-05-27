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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Mayen-Hausen und Mendig (ots)

1. Mayen-Hausen, Am Mosellaplatz

In der Zeit von 22.05.2026, 12:00 Uhr, bis 26.05.2026, 15:00 Uhr, wurde ein Zaun, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, bei einem Rangiermanöver beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 750.- EUR, zu kümmern.

2. Mendig, St. Barbarastraße

Am 26.05.2026, kam es in der Zeit von ca. 07:15 Uhr bis 14:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht, an einem geparkten Pkw, BMW 318 i, der in Höhe des Anwesens der Hausnummer 9 abgestellt war. Das Kfz wurde beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, hierbei entstand ein Sachschaden, von ca. 800.- EUR. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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