Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert nach Unfall mit Hausfassade

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 20:30 Uhr kollidierte ein Seat nach einem Unfall im Kreuzungsbereich Schwetzinger Straße/Adlerstraße mit einer Hausfassade und verursachte einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die 19-jährige Fahrerin des Seat wollte von der Adlerstraße in die Schwetzinger Straße abbiegen, und missachtete hierbei die Vorfahrt der 33-jährigen Fahrerin eines Skoda, welche auf der Schwetzinger Straße in Richtung Schwimmbad unterwegs war. Durch die Kollision drehte sich der Seat zwei Mal um die eigene Achse und kam mit dem Heck an einer Hauswand zum Stehen. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Seat war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell