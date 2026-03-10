Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Schlagring und Messer im Reisegepäck entdeckt

Zoll leitet Strafverfahren ein

Karlsruhe, Baden-Baden (ots)

Der Zoll hat am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen Schlagring sowie ein Messer im Gepäck eines Reisenden entdeckt und sichergestellt. Gegen den Mann wurde noch vor Ort ein Strafverfahren eingeleitet.

Der 47-jährige rumänische Staatsangehörige war am 9. März 2026 nachmittags mit einem Flug aus Bukarest (Rumänien) in das Bundesgebiet eingereist. Nachdem er den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passiert hatte, wurde er von Zollbeamten zu einer Kontrolle angesprochen und gebeten, sein Gepäck durch die Röntgenanlage laufen zu lassen.

Bei der Auswertung der Röntgenbilder eines Koffers ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Schlagring im Gepäck. Der Reisende wurde daraufhin in die Kontrollräume gebeten, wo sein Koffer sowie ein mitgeführter Rucksack einer händischen Durchsicht unterzogen wurden.

Dabei bestätigte sich der Verdacht der Beamten: In dem Koffer fanden sie einen Schlagring sowie zusätzlich ein Messer. Beide Gegenstände wurden durch den Zoll sichergestellt.

