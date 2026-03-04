HZA-KA: David Miske übernimmt die Leitung des Hauptzollamts Karlsruhe / Leistungsfähiger Partner für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

Hauptzollamt Karlsruhe

David Miske übernimmt die Leitung des Hauptzollamts Karlsruhe

Leistungsfähiger Partner für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

Karlsruhe

Der Präsident der Generalzolldirektion Dr. Armin Rolfink führte in einer Feierstunde am 4. März 2026 Regierungsdirektor David Miske offiziell in das Amt des Leiters des Hauptzollamts Karlsruhe ein. Zuvor hatte er die Dienststelle bereits seit Oktober 2024 kommissarisch geführt. Die Amtseinführung fand in der Karlsburg in Karlsruhe-Durlach statt. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und Justiz teil. In seiner Festrede unterstrich Dr. Rolfink die zentrale Rolle des Zolls in der Behördenlandschaft und der deutschen Sicherheitsarchitektur: "Seit 75 Jahren sind wir in der Bundesrepublik Deutschland Partner der Wirtschaft und Einnahmeverwaltung sowie zugleich Garant für Sicherheit und Steuergerechtigkeit. Wirtschaft und Steuern, Sicherheit und Vollzug - alles aus einer Hand, dafür steht der Zoll, nicht nur hier im Bezirk des Hauptzollamts Karlsruhe. Es ist gut, dass wir mit Herrn Miske, eine hoch kompetente Führungspersönlichkeit mit breitem Fach- und Erfahrungswissen mit der Aufgabe der Leitung des HZA Karlsruhe betrauen, die ich heute in das Amt als Leiter des Hauptzollamts Karlsruhe einführen darf."

Herr Miske bedankte sich: "Das Hauptzollamt Karlsruhe steht für eine starke, verlässliche und verantwortungsvolle Verwaltung. Gemeinsam mit meinen Beschäftigten möchte ich die erfolgreiche Arbeit meiner Dienststelle fortführen, klare Führung übernehmen und den Zoll in dieser Region auch künftig als leistungsfähigen Partner für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft positionieren."

Werdegang und beruflicher Hintergrund

David Miske studierte Rechtswissenschaften in Münster und absolvierte sein Referendariat in Düsseldorf. Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt im Rheinland wechselte er Anfang 2010 in die Zollverwaltung. Seine zollfachliche Laufbahn führte ihn zunächst an das Zollkriminalamt (DVIII) in Köln, wo er bis 2013 in den Bereichen Rauschgiftkriminalität und Außenwirtschaftsrecht eingesetzt war. Anschließend war Herr Miske bis 2021 als Sachgebietsleiter im Bereich der OK-Bekämpfung und Ständiger Vertreter des Leiters beim Zollfahndungsamt Stuttgart tätig. In diesen Zeitraum fiel auch eine dreijährige Verwendung in der Zollabteilung des Bundesministeriums der Finanzen in Berlin mit Bezügen zum Verbrauchsteuerrecht. Im Anschluss wechselte Herr Miske an das Hauptzollamt Stuttgart, wo er über drei Jahre als Sachgebietsleiter für den Bereich Abgabenerhebung verantwortlich war. Auch in dieser Funktion war er zugleich ständiger Vertreter der Leiterin des Hauptzollamts. Seit Oktober 2024 leitete Herr Miske das Hauptzollamt Karlsruhe bereits kommissarisch - mit der Amtseinführung am 4. März 2026 übernimmt er diese Leitung nun dauerhaft.

Das Hauptzollamt Karlsruhe

Das Hauptzollamt Karlsruhe ist für eine wirtschaftlich starke und zugleich rechtlich besonders bedeutende Region zuständig. Die Stadt Karlsruhe gilt bundesweit als "Residenz des Rechts" und ist Sitz zentraler höchster Bundesgerichte. In diesem Umfeld übernimmt das Hauptzollamt Karlsruhe vielfältige Aufgaben an der Schnittstelle von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit seinen über 900 Beschäftigten ist das Hauptzollamt Karlsruhe das einnahmestärkste Hauptzollamt in Baden-Württemberg. Die Dienststelle erhebt jährlich Steuereinnahmen von über acht Milliarden Euro und leistet damit einen erheblichen Beitrag zur finanziellen Leistungsfähigkeit von Land, Bund und Europäischer Union. Als großes Flächenhauptzollamt ist das Hauptzollamt Karlsruhe mit seinen zwölf Dienstsitzen bzw. Zollämtern für ein weitläufiges Zuständigkeitsgebiet von mehr als 7.400 Quadratkilometern verantwortlich. Zu den zentralen Aufgaben zählen neben der Sicherung staatlicher Einnahmen die Überwachung des Warenverkehrs sowie die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

