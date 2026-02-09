Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zeichen der Solidarität zum Tag der Kinderhospizarbeit/ Beschäftigte des Karlsruher Zolls spenden 1.400 Euro an Jugend- und Kinderhospizdienst

Karlsruhe (ots)

Anlässlich des bundesweiten Tages der Kinderhospizarbeit, der jährlich am 10. Februar begangen wird, wird auf die bedeutende Arbeit der Kinder- und Jugendhospize aufmerksam gemacht. Als sichtbares Zeichen der Solidarität wird bundesweit ein besonderes grünes Band getragen.

Auch das Hauptzollamt Karlsruhe beteiligt sich an dieser Aktion und unterstützt den Tag der Kinderhospizarbeit. Um ein öffentlich sichtbares Zeichen unserer Solidarität zu setzen werden an den Dienstkraftfahrzeugen grüne Bänder mit der Aufschrift "10.02. Tag der Kindeshospizarbeit" angebracht.

Zudem spendeten die Beschäftigten des Hauptzollamts Karlsruhe insgesamt 1.400 Euro, die dem Kinder- und Jugendhospizdienst Sterneninsel Pforzheim und Enzkreis e. V. zu Gute kommen. Mit dieser Spende soll die wertvolle Arbeit der Einrichtung unterstützt und ein Beitrag zur Begleitung schwerstkranker Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien geleistet werden.

Die Übergabe des Spendenschecks erfolgt am 17. Februar 2026.

