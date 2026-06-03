Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Fahrzeugbrand in der Siegriedstraße - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Siegfriedstraße in Mannheim, da dort ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen hierdurch verletzt worden. Es wird nachberichtet.

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